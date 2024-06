Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 64,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 64,15 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,91 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 781.884 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 17,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,80 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,66 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach