Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 64,11 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 64,11 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.436 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 20,81 Prozent zulegen. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Das EPS lag bei 2,86 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,69 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 35,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach