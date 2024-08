Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 61,61 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 61,61 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,51 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 692.759 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,01 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,65 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,52 EUR je Aktie belaufen.

