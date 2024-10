Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,11 EUR nach oben.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 332.371 Stück.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 26,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 54,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,60 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 74,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,24 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 25.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,49 EUR je Aktie belaufen.

