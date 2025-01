Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 55,69 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 55,69 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,66 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 721.795 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,07 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 8,87 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,73 EUR je Aktie aus.

