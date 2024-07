Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 63,95 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 63,95 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,55 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 777.597 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Mit einem Zuwachs von 21,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,98 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 30.04.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,38 Prozent zurück. Hier wurden 35,87 Mrd. EUR gegenüber 37,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Europa in Grün: So performt der STOXX 50 nachmittags

STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen