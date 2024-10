Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 58,10 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 58,10 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 54,05 EUR fiel das Papier am 20.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,60 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 74,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

