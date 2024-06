Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 65,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,4 Prozent auf 65,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,48 EUR. Bei 63,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.922.423 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

