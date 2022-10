Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 57,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,61 EUR. Bisher wurden via XETRA 816.237 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,39 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,84 EUR fest.

