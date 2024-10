Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag fester

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 58,53 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 58,53 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,68 EUR zu. Bei 57,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.735.067 Aktien.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 32,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,65 Prozent sinken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,60 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,60 EUR.

Am 26.07.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

