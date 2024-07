Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 62,92 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,92 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,46 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,00 EUR. Bei 61,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.798.966 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,09 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,98 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,65 EUR.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

