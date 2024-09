Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 56,61 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 56,61 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 56,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,29 EUR. Zuletzt wechselten 156.030 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 26,91 Prozent niedriger. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,60 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,05 EUR.

Am 26.07.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 23.10.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 10,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

