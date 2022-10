Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittwochmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 58,21 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,07 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,72 EUR. Zuletzt wechselten 926.286 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. 25,28 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,40 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.07.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.440,00 EUR im Vergleich zu 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,84 EUR je Aktie aus.

