Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag tiefer

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 63,98 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 63,98 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.950 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 17,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Abschläge von 13,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,97 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,80 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,66 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Handel in Europa: STOXX 50 fällt zurück

Mercedes-Aktie schwächelt: Mercedes-Betriebsrat organisiert Widerstand gegen Verkauf von eigenen Autohäusern