Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 62,96 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 62,96 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 63,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,50 EUR. Zuletzt wechselten 318.165 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 23,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 12,52 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,01 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,35 EUR.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 2,95 EUR gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

