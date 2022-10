Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 58,61 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,34 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.547 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.482,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.716,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,95 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

