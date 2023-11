Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Montagmittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 58,11 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 58,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 319.363 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 30,96 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit Abgaben von 5,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 1,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37.716,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

