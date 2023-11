Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Montagvormittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 58,38 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 58,38 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,38 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.041 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 23,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5,65 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

