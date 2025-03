Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit KursVerlusten

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 55,55 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 55,55 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,47 EUR. Bei 56,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.147.235 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,42 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,06 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 38,45 Mrd. EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

