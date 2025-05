Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 52,75 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 52,75 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 52,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 222.805 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 30,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 13,55 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

