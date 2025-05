Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 52,65 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 52,95 EUR zu. Bei 52,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 469.783 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,86 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 30,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,87 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

