Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 65,03 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 65,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,11 EUR. Mit einem Wert von 64,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 850.185 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 19,10 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 15,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,80 EUR an.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,69 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,87 Mrd. EUR.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,66 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

