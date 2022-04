Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag fester

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 67,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 67,53 EUR. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.859.874 Aktien.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,67 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 88,94 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.017,00 EUR umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,36 EUR je Aktie aus.

