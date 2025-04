Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 54,03 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 54,03 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,79 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.152.466 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2024 bei 75,28 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,33 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 15,60 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 EUR belaufen. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 66,68 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38,45 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,98 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

