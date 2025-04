Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 54,17 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 54,17 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,81 EUR aus. Bei 54,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 267.789 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2024 markierte das Papier bei 75,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 15,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,68 EUR.

Am 20.02.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,98 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

