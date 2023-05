Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag gesucht

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 71,33 EUR zu. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,07 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 357.607 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,43 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 29,64 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 90,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.516,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

Mercedes-Benz-Aktie dennoch stärker: Mercedes-Benz ruft Tausende Limousinen der S-Klasse zurück

Honda-Aktie fester: Honda wird 2026 mit Aston Martin in die Formel 1 zurückkehren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com