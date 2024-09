Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 58,32 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 58,32 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,06 EUR. Bei 59,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 822.308 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,05 EUR am 20.09.2024. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,61 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 77,25 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,24 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 25.10.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 9,46 EUR im Jahr 2024 aus.

