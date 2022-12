Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag billiger

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 61,52 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.256 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 22,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 82,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,62 EUR fest.

