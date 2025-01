Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag billiger

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,27 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 59,27 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 59,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.442 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,67 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,90 EUR.

Am 25.10.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie eingefahren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 20.02.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

