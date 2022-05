Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Dienstagmittag zu

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 66,68 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.056.351 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,67 EUR am 07.03.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 21,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,58 EUR je Aktie.

