Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 56,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,29 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 466.347 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 27,63 Prozent niedriger. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 12,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,60 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

