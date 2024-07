Merck Aktie News: Merck reagiert am Montagvormittag positiv

Merck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 155,40 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 155,40 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 155,75 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 155,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.898 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,58 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,83 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,27 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus