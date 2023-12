Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 159,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,5 Prozent auf 159,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 159,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.943 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 27,31 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 135,00 EUR am 30.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,25 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 197,50 EUR an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Merck-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie im November 2023

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag fester

Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX