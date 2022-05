Merck Aktie News: Merck am Vormittag Verlust reich

Die Merck-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 174,90 EUR abwärts. Bei 174,85 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.829 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 24,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.05.2021 (134,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 30,04 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 212,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 03.03.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.213,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.598,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 18.05.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,24 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie im April 2022

Erste Schätzungen: Merck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Siemens, Barclays, Amazon & Co.: Diese CEO-Positionen wurden 2021 neu besetzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016