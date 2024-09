Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 175,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 175,65 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 175,65 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.529 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 0,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 23,54 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,62 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 5,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Am 13.11.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,88 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt an

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag fester