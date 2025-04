Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 122,65 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 122,65 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,65 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 188.825 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 44,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,24 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Merck-Aktie mit Kaufen