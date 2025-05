Merck Aktie News: Merck gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 115,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Bei 115,70 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,40 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 32.669 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,25 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 168,86 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,86 EUR fest.

