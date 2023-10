Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 155,15 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 155,15 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 155,45 EUR. Bei 154,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 25.990 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 30,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,60 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,75 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

