Merck Aktie News: Merck behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Merck zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 154,45 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 154,45 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 154,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 154,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 2.467 Stück.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 23,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,75 EUR fest.

