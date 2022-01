Merck Aktie News: Merck mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 16.041 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 225,90 EUR Zur Startglocke stand der Titel bei 225,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.434 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,60 EUR am 08.03.2021.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,08 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,78 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Die Merck KGaA ist ein weltweit tätiger Chemie-, Pharma- und Life Science-Konzern. Die Medikamente des Unternehmens, die in vielen Ländern weltweit angeboten werden, werden bei Erkältungsbeschwerden und beim täglichen Gesundheitsschutz, bei neurodegenerativen Erkrankungen sowie in den Bereichen Onkologie, Fruchtbarkeit, Endokrinologie und Rheumatologie verwendet. Außerdem bietet Merck Originalpräparate gegen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Produkte für die Selbstmedikation. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft sogenannte Performance Materials für die Branchen Unterhaltungselektronik, Beleuchtung, Drucktechnik oder Kosmetik. Das Produktangebot erstreckt sich hier von Flüssigkristallen für Displays über funktionelle Füllstoffe bis hin zu Effektpigmenten. Ergänzt wird das Angebot von Merck durch Laborchemikalien, Lösungsmittel, Filtertechniken für die Wasseraufbereitung sowie Bioprozessverfahren und bioanalytische Services für die Pharmaindustrie.

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX Jahresausblick 2022: Wie geht es weiter an der Börse?

Merck-Aktie letztlich schwächer: MilliporeSigma erhält millionenschweren US-Regierungsauftrag für Schnelltest-Komponente

DAX Jahresausblick 2022: Wie geht es weiter an der Börse?

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck 2016