Merck Aktie News: Merck am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 172,25 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 172,25 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 170,45 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.438 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 2,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,67 EUR an.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,62 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 5,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

