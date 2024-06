Merck Aktie News: Merck reagiert am Mittag positiv

Merck im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 169,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 169,75 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 170,35 EUR zu. Bei 167,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 30.721 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,56 Prozent. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,88 Prozent.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,33 EUR für die Merck-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 15.05.2024. Das EPS belief sich auf 1,60 EUR gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

