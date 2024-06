Merck Aktie News: Merck am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 168,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 168,30 EUR zu. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,30 EUR an. Mit einem Wert von 167,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.017 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,20 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,83 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,29 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,71 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Merck-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet Barclays Capital die Merck-Aktie

Merck-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight