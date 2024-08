Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 162,80 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 162,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 161,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,35 EUR. Zuletzt wechselten 99.697 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 182,33 EUR an.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

