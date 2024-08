Merck Aktie News: Merck tendiert am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 163,85 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 164,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 20.772 Stück.

Bei 176,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,33 EUR je Merck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,70 EUR fest.

