Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 171,15 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.738 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,50 EUR) erklomm das Papier am 30.12.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,07 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,79 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 12.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.198,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 4.870,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 09.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Merck-Aktie fester: Merck und Guardant Health intensivieren Kooperation bei Krebs-Medikamenten

Merck-Aktie im Plus: Merck kauft Chemiegeschäft von Mecaro - Bereich Electronics stärken

