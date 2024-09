Merck Aktie News: Merck am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 169,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,3 Prozent auf 169,90 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,25 EUR ab. Bei 171,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 34.073 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,35 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,88 EUR je Aktie belaufen.

