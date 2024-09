Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 171,25 EUR nach.

Das Papier von Merck befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 171,25 EUR ab. Bei 169,15 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 171,35 EUR. Zuletzt wechselten 94.014 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,36 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Abschläge von 21,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

