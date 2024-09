Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 170,40 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 170,40 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 171,30 EUR. Mit einem Wert von 169,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.087 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,87 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 185,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 01.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,62 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags fester