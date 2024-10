Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 153,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 153,40 EUR nach. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 151,90 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.383 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,38 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,45 Prozent wieder erreichen.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,31 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,14 EUR.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,62 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge